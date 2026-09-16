Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние, 733419
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
ручной насос, электронасос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 780 руб. 2 960 руб.
В наличии
Код товара: 733419
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Загружаем...
1 780 руб. -40%
2 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос, электронасос
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х24
Вес, кг.
2.57
Описание товара Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние
Причина уценки: небольшая вмятина на корпусе (снаружи и внутри) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель
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Теги товара: 3 л, металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос, электронасос
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Развернуть
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Причина уценки: небольшая вмятина на корпусе (снаружи и внутри) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л
Теги товара: 3 л, металлические
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л
Теги товара: 3 л, металлические
Уцененный товар Термопот Starwind STP1130 черный хорошее состояние - купить по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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