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Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт)

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Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 1
Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 2
Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 3
Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 4
Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 5
Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, насадки, USB-кабель, чехол, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
90 мин.
  • Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 1
  • Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 2
  • Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 3
  • Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 4
  • Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 5
  • Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732820
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, насадки, USB-кабель, чехол, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
12
Насадки
гребни, для носа и ушей, бритва
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
90 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
150

Описание товара Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт)

Триммер Philips — это универсальный и надежный инструмент для создания стильных образов. Он идеально подходит как для стрижки волос, так и для ухода за бородой, усами, а также для деликатной обработки волос в носу и ушах. Благодаря качественным лезвиям из нержавеющей стали, он обеспечивает аккуратную и безопасную стрижку. Максимальная длина стрижки составляет 12 мм, что позволяет получить нужную длину и стиль прически, в то время как минимальная длина всего 0.5 мм предлагает возможность для очень короткой и аккуратной стрижки. Эстетичный черный цвет придает устройству современный и элегантный вид. Триммер оснащен встроенным аккумулятором, что обеспечивает удобство использования без привязки к розетке. Это делает его идеальным решением для путешествий и использования в дороге. Отсутствие проводов позволяет легко маневрировать и достичь труднодоступных мест. Данный триммер от Philips станет надежным помощником в ежедневном уходе за собой. Простота использования и высокое качество исполнения делают его незаменимым аксессуаром для современного мужчины.

Отзывы о товаре Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, насадки, USB-кабель, чехол, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
12
Насадки
гребни, для носа и ушей, бритва
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
90 мин.
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Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Philips — это универсальный и надежный инструмент для создания стильных образов. Он идеально подходит как для стрижки волос, так и для ухода за бородой, усами, а также для деликатной обработки волос в носу и ушах. Благодаря качественным лезвиям из нержавеющей стали, он обеспечивает аккуратную и безопасную стрижку. Максимальная длина стрижки составляет 12 мм, что позволяет получить нужную длину и стиль прически, в то время как минимальная длина всего 0.5 мм предлагает возможность для очень короткой и аккуратной стрижки. Эстетичный черный цвет придает устройству современный и элегантный вид. Триммер оснащен встроенным аккумулятором, что обеспечивает удобство использования без привязки к розетке. Это делает его идеальным решением для путешествий и использования в дороге. Отсутствие проводов позволяет легко маневрировать и достичь труднодоступных мест. Данный триммер от Philips станет надежным помощником в ежедневном уходе за собой. Простота использования и высокое качество исполнения делают его незаменимым аксессуаром для современного мужчины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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