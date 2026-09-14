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Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, насадки, USB-кабель, чехол, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
90 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732820
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триммер, насадки, USB-кабель, чехол, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
12
Насадки
гребни, для носа и ушей, бритва
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
90 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
150
Описание товара Триммер Philips MG3945/15 черный (насадок в компл:8шт)
Триммер Philips — это универсальный и надежный инструмент для создания стильных образов. Он идеально подходит как для стрижки волос, так и для ухода за бородой, усами, а также для деликатной обработки волос в носу и ушах. Благодаря качественным лезвиям из нержавеющей стали, он обеспечивает аккуратную и безопасную стрижку.
Максимальная длина стрижки составляет 12 мм, что позволяет получить нужную длину и стиль прически, в то время как минимальная длина всего 0.5 мм предлагает возможность для очень короткой и аккуратной стрижки. Эстетичный черный цвет придает устройству современный и элегантный вид.
Триммер оснащен встроенным аккумулятором, что обеспечивает удобство использования без привязки к розетке. Это делает его идеальным решением для путешествий и использования в дороге. Отсутствие проводов позволяет легко маневрировать и достичь труднодоступных мест.
Данный триммер от Philips станет надежным помощником в ежедневном уходе за собой. Простота использования и высокое качество исполнения делают его незаменимым аксессуаром для современного мужчины.
триммер, насадки, USB-кабель, чехол, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
12
Насадки
гребни, для носа и ушей, бритва
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
90 мин.
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Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Philips — это универсальный и надежный инструмент для создания стильных образов. Он идеально подходит как для стрижки волос, так и для ухода за бородой, усами, а также для деликатной обработки волос в носу и ушах. Благодаря качественным лезвиям из нержавеющей стали, он обеспечивает аккуратную и безопасную стрижку.
Максимальная длина стрижки составляет 12 мм, что позволяет получить нужную длину и стиль прически, в то время как минимальная длина всего 0.5 мм предлагает возможность для очень короткой и аккуратной стрижки. Эстетичный черный цвет придает устройству современный и элегантный вид.
Триммер оснащен встроенным аккумулятором, что обеспечивает удобство использования без привязки к розетке. Это делает его идеальным решением для путешествий и использования в дороге. Отсутствие проводов позволяет легко маневрировать и достичь труднодоступных мест.
Данный триммер от Philips станет надежным помощником в ежедневном уходе за собой. Простота использования и высокое качество исполнения делают его незаменимым аксессуаром для современного мужчины.
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