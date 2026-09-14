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Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo

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Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 1
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 2
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 3
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 4
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 5
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
38
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 1
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 2
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 3
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 4
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 5
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732164
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Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
38
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
до 20 м без защитного кейса / 60 м с защитным кейсом
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
адаптер, клейкая основа для изогнутых поверхностей, кабель USB Type-C - USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, г.
328

Описание товара Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo

Экшн-камера DJI Osmo Action 6 — это флагманская модель с инновационным квадратным сенсором 1/1,1 дюйма и переменной диафрагмой (f/2.0-f/4.0), предназначенная для высококачественной съемки в различных условиях, от экстремальных приключений до видеоблогов.

Отзывы о товаре Экшн-камера DJI Osmo Action 6 Standard Combo




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
38
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
до 20 м без защитного кейса / 60 м с защитным кейсом
Класс защиты
IP68
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
адаптер, клейкая основа для изогнутых поверхностей, кабель USB Type-C - USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера DJI Osmo Action 6 — это флагманская модель с инновационным квадратным сенсором 1/1,1 дюйма и переменной диафрагмой (f/2.0-f/4.0), предназначенная для высококачественной съемки в различных условиях, от экстремальных приключений до видеоблогов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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