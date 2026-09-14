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Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой

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Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 1
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 2
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 3
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 4
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 5
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 6
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 7
Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Предел взвешивания, кг
5
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 1
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 2
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 3
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 4
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 5
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 6
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 7
  • Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730621
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
голубой
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
3.4

Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой

Двухрежимные весы Smeg (аналоговые и цифровые) — это первый шаг к решению любой задачи на кухне. Компактный и универсальный, он сочетает в себе удовольствие от дизайна и страсть к кулинарии. Съемная чаша из нержавеющей стали, максимальная вместимость 5 кг. Простое переключение между четырьмя различными единицами измерения: г/мл, фунты, унции, жидкие унции Быстрая зарядка через USB-кабель, входящий в комплект поставки. Весы работают даже во время зарядки. Всегда видимый жидкокристаллический дисплей для точного контроля веса.

Отзывы о товаре Весы кухонные Smeg KSF01PBWW пастельный голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
голубой
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Описание
Двухрежимные весы Smeg (аналоговые и цифровые) — это первый шаг к решению любой задачи на кухне. Компактный и универсальный, он сочетает в себе удовольствие от дизайна и страсть к кулинарии. Съемная чаша из нержавеющей стали, максимальная вместимость 5 кг. Простое переключение между четырьмя различными единицами измерения: г/мл, фунты, унции, жидкие унции Быстрая зарядка через USB-кабель, входящий в комплект поставки. Весы работают даже во время зарядки. Всегда видимый жидкокристаллический дисплей для точного контроля веса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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