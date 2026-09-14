Комплект защита от протечки Aqara SWK43BS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Комплект охранной сигнализации
Цвет
белый
Тип питания
от сети, от батарейки
Напряжение
220 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri, Салют
Тип подключения
проводной
Ориентация монтажа
потолочный, напольный, настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729029
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Комплект охранной сигнализации
Цвет
белый
Комлектация
датчик протечки WL-S02D, одноканальное реле Т1 с нейтралью, ответвитель питания (комплект), распределительная коробка, центр Умного Дома HM1S-G02, шаровый электропривод - 2 шт, шнур электрический с вилкой, документация, упаковка
Тип питания
от сети, от батарейки
Напряжение
220 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri, Салют
Тип подключения
проводной
Ориентация монтажа
потолочный, напольный, настенный
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.96
Описание товара Комплект защита от протечки Aqara SWK43BS
Шаровый электропривод устанавливается на трубу и подключается к Реле Aqara. Датчик протечки Aqara кладётся в место, которое надо обезопасить от попадания воды. В итоге: датчик фиксирует протечку, передаёт сигнал реле. Оно включается и подаёт шаровому электрокрану сигнал на закрытие.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип устройства
Комплект охранной сигнализации
Цвет
белый
Комлектация
датчик протечки WL-S02D, одноканальное реле Т1 с нейтралью, ответвитель питания (комплект), распределительная коробка, центр Умного Дома HM1S-G02, шаровый электропривод - 2 шт, шнур электрический с вилкой, документация, упаковка
Тип питания
от сети, от батарейки
Напряжение
220 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri, Салют
Тип подключения
проводной
Ориентация монтажа
потолочный, напольный, настенный
Страна производитель
Китай
Шаровый электропривод устанавливается на трубу и подключается к Реле Aqara. Датчик протечки Aqara кладётся в место, которое надо обезопасить от попадания воды. В итоге: датчик фиксирует протечку, передаёт сигнал реле. Оно включается и подаёт шаровому электрокрану сигнал на закрытие.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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