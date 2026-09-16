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Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728679
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Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние, 728679

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Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
  • Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 1
  • Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 2
  • Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 3
  • Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
7 930 руб.  15 865 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние
7 930 руб. -50%
15 865 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chiaro
Тип товара
Настенные светильники
Высота, см
60
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
классика
Тип цоколя
E27
Форма
цилиндрическая
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
25
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
71х32х26
Вес, кг.
2.78

Описание товара Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (замятие на абажуре, потертости на каркасе, повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, бра, крепления, абажур, декор, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Chiaro
Тип товара
Настенные светильники
Высота, см
60
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
классика
Тип цоколя
E27
Форма
цилиндрическая
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
25
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: витринный образец (замятие на абажуре, потертости на каркасе, повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, бра, крепления, абажур, декор, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - по цене 7930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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