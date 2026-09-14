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Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P

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Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P - фото 1
Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
  • Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P - фото 1
  • Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728034
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
280
Габариты
332 мм x 382 мм x 47 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
24

Описание товара Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P

TRASSIR MiniNVR 2216R-16P рассчитан на 16 IP-камер с разрешением до 12 Мп. Оборудован видеовыходами — HDMI и D-SUB (VGA), гигабитным сетевым портом RJ-45, независимыми гигабитными PoE-портами RJ-45 (для подачи питания на камеры одновременно с трансляцией данных — до 13 Вт на порт), SATA для двух жестких дисков форм-фактора 3.5", USB 2.0 и USB 3.0, аудиовходом и аудиовыходом. Поддерживает кодеки H.265 и Н.264. Поставляется с предустановленной операционной системой TRASSIR OS на базе Linux. Разрешение записи — до 12 Мп. Разрешение вывода: до 8 Мп — HDMI, до 2 Мп — VGA. Битрейт — 256 Мбит/с: 8 Мбит на каждый основной поток, 1 Мбит — на дополнительный. Лицензии на подключение IP-камер входят в комплект. Регистратор поддерживает камеры ActiveCam, TRASSIR, Dahua, Hikvision, Wisenet и других производителей (по RTSP, ONVIF). Питание — AC 220 В, мощность — 280 Вт. Размер — 382x332x47 мм, вес брутто — 3.8 кг. Рабочие температуры — 0 °C… +30 °C.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
280
Габариты
332 мм x 382 мм x 47 мм
Страна производитель
Китай
Описание
TRASSIR MiniNVR 2216R-16P рассчитан на 16 IP-камер с разрешением до 12 Мп. Оборудован видеовыходами — HDMI и D-SUB (VGA), гигабитным сетевым портом RJ-45, независимыми гигабитными PoE-портами RJ-45 (для подачи питания на камеры одновременно с трансляцией данных — до 13 Вт на порт), SATA для двух жестких дисков форм-фактора 3.5", USB 2.0 и USB 3.0, аудиовходом и аудиовыходом. Поддерживает кодеки H.265 и Н.264. Поставляется с предустановленной операционной системой TRASSIR OS на базе Linux. Разрешение записи — до 12 Мп. Разрешение вывода: до 8 Мп — HDMI, до 2 Мп — VGA. Битрейт — 256 Мбит/с: 8 Мбит на каждый основной поток, 1 Мбит — на дополнительный. Лицензии на подключение IP-камер входят в комплект. Регистратор поддерживает камеры ActiveCam, TRASSIR, Dahua, Hikvision, Wisenet и других производителей (по RTSP, ONVIF). Питание — AC 220 В, мощность — 280 Вт. Размер — 382x332x47 мм, вес брутто — 3.8 кг. Рабочие температуры — 0 °C… +30 °C.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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