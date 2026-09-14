Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710
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Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727197
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Характеристики
Бренд
Комплектация
катушка с леской, зарядное устройство, ручка, аккумулятор (RB18L20)
Тип двигателя
щеточный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
0.002
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.25х0.12
Вес, кг.
5.3
Описание товара Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710
Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи. Регулируемая ширина скашивания 25-30 см Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять. 3-позиционная регулировка угла наклона. Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек. Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
катушка с леской, зарядное устройство, ручка, аккумулятор (RB18L20)
Тип двигателя
щеточный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
0.002
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
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Страна производитель
Китай
Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи. Регулируемая ширина скашивания 25-30 см Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять. 3-позиционная регулировка угла наклона. Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек. Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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