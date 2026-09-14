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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром

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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 1
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 2
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 3
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 4
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 5
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
113 см
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
31 290 руб.  33 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727183
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Характеристики

Бренд
Dorff
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
113 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
74х32х14
Вес, кг.
3.35

Описание товара Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром

Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dorff
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
113 см
Страна производитель
Германия
Описание
Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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