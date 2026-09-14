Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710400, хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710400, хром
Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!
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