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Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661

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Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 1
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 2
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 3
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 4
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 5
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 6
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 7
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 8
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 9
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 10
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 11
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 12
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 13
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
330
Объем мешка для мусора
35
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 1
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 2
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 3
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 4
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 5
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 6
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 7
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 8
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 9
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 10
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 11
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 12
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 13
  • Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727169
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
330
Объем мешка для мусора
35
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х36х26
Вес, кг.
5.12

Описание товара Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661

Бесщеточная воздуходувка RYOBI ONE+ OBV18 5133003661ОписаниеБесщеточная воздуходувка Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 предназначена для уборки территорий от опавших листьев и мелкого мусора. Имеет два рабочих режима: обдув и всасывание. Долговечность. Высокопроизводительный бесщеточный двигатель надежен и долговечен в эксплуатации. Комфорт. Рукоятка с обрезиненным покрытием не скользит в руке, обеспечивая комфортный захват.Преимущества Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 Идеально подходит для твердых поверхностей; Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув"; Регулировка скорости воздушного потока; Высокопроизводительный турбо-вентилятор; Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
330
Объем мешка для мусора
35
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная воздуходувка RYOBI ONE+ OBV18 5133003661ОписаниеБесщеточная воздуходувка Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 предназначена для уборки территорий от опавших листьев и мелкого мусора. Имеет два рабочих режима: обдув и всасывание. Долговечность. Высокопроизводительный бесщеточный двигатель надежен и долговечен в эксплуатации. Комфорт. Рукоятка с обрезиненным покрытием не скользит в руке, обеспечивая комфортный захват.Преимущества Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 Идеально подходит для твердых поверхностей; Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув"; Регулировка скорости воздушного потока; Высокопроизводительный турбо-вентилятор; Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+.


Теги товара: аккумуляторные
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Отзывы


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