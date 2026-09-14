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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727168
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Описание товара Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340
Воздуходувка RYOBI ONE+ OBL1820H 5133002340Описание
Воздуходувка RYOBI OBL1820H – надежный крайне полезный при наведении
порядка на различных площадках агрегат. Он позволяет быстро убирать
сухие листья и разный мусор. Скорость воздушного потока у предлагаемого
устройства достигает 241 км/ч. Существенной особенностью данной техники
является то, что она может применяться в качестве как электрической, так
и аккумуляторной.
Главные особенности RYOBI OBL1820H
Рассмотрим наиболее важные сильные стороны этой гибридной воздуходувки:
Эргономичный дизайн. Отсутствие вредоносных для людей токсичных выхлопов. Имеющая нескользящее резиновое покрытие удобная рукоятка. Небольшой вес. Всасывающую трубу при необходимости можно быстро снять.
Воздуходувка RYOBI ONE+ OBL1820H 5133002340Описание
Воздуходувка RYOBI OBL1820H – надежный крайне полезный при наведении
порядка на различных площадках агрегат. Он позволяет быстро убирать
сухие листья и разный мусор. Скорость воздушного потока у предлагаемого
устройства достигает 241 км/ч. Существенной особенностью данной техники
является то, что она может применяться в качестве как электрической, так
и аккумуляторной.
Главные особенности RYOBI OBL1820H
Рассмотрим наиболее важные сильные стороны этой гибридной воздуходувки:
Эргономичный дизайн. Отсутствие вредоносных для людей токсичных выхлопов. Имеющая нескользящее резиновое покрытие удобная рукоятка. Небольшой вес. Всасывающую трубу при необходимости можно быстро снять.
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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