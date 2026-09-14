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Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340

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Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 1
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 2
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 3
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 4
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 5
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 6
Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 1
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 2
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 3
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 4
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 5
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 6
  • Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727168
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Размеры в упаковке, см
55х28х19
Вес, кг.
3.1

Описание товара Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340

Воздуходувка RYOBI ONE+ OBL1820H 5133002340Описание Воздуходувка RYOBI OBL1820H – надежный крайне полезный при наведении порядка на различных площадках агрегат. Он позволяет быстро убирать сухие листья и разный мусор. Скорость воздушного потока у предлагаемого устройства достигает 241 км/ч. Существенной особенностью данной техники является то, что она может применяться в качестве как электрической, так и аккумуляторной. Главные особенности RYOBI OBL1820H Рассмотрим наиболее важные сильные стороны этой гибридной воздуходувки:  Эргономичный дизайн. Отсутствие вредоносных для людей токсичных выхлопов. Имеющая нескользящее резиновое покрытие удобная рукоятка. Небольшой вес. Всасывающую трубу при необходимости можно быстро снять.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Ryobi OBL1820H 5133002340




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Описание
Воздуходувка RYOBI ONE+ OBL1820H 5133002340Описание Воздуходувка RYOBI OBL1820H – надежный крайне полезный при наведении порядка на различных площадках агрегат. Он позволяет быстро убирать сухие листья и разный мусор. Скорость воздушного потока у предлагаемого устройства достигает 241 км/ч. Существенной особенностью данной техники является то, что она может применяться в качестве как электрической, так и аккумуляторной. Главные особенности RYOBI OBL1820H Рассмотрим наиболее важные сильные стороны этой гибридной воздуходувки:  Эргономичный дизайн. Отсутствие вредоносных для людей токсичных выхлопов. Имеющая нескользящее резиновое покрытие удобная рукоятка. Небольшой вес. Всасывающую трубу при необходимости можно быстро снять.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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Отзывы


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