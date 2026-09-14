Телевизор NEO Q-LED Samsung 75" QE75QN900FUXRU
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726856
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.82х1.09х0.17
Вес, кг.
99.2
Описание товара Телевизор NEO Q-LED Samsung 75" QE75QN900FUXRU
Ультравысокая контрастность в разрешении 8K. В телевизорах Neo QLED 8K подсветка с точным локальным управлением яркости осуществляется с помощью запатентованной компанией технологии микроскопических светодиодов Quantum Mini LED. Благодаря этой технологии зритель сможет различить невидимые ранее мельчайшие детали изображения в самых темных и самых светлых сценах. Теперь для точного управления локальной подсветкой используется в 1,5 раза больше зон подсветки, чем при использовании стандартной технологии квантовой матрицы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
70
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
490
Страна производитель
Китай
Ультравысокая контрастность в разрешении 8K. В телевизорах Neo QLED 8K подсветка с точным локальным управлением яркости осуществляется с помощью запатентованной компанией технологии микроскопических светодиодов Quantum Mini LED. Благодаря этой технологии зритель сможет различить невидимые ранее мельчайшие детали изображения в самых темных и самых светлых сценах. Теперь для точного управления локальной подсветкой используется в 1,5 раза больше зон подсветки, чем при использовании стандартной технологии квантовой матрицы
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