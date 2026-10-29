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Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W

Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Formula V Line FV-650WD 650W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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