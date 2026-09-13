Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.12
Описание товара Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80
Блок питания Accord ACC-SFX600-80 на 600 Вт с уменьшенным форм-фактором SFX подходит сборки ПК для разных целей. Модель оснащена набором разъемов для подключения многочисленной периферии. Вентилятор 8x8 см с автоматической регулировкой оборотов своевременно охлаждает компоненты БП. Технология PFC помогает справляться с нестабильной нагрузкой и увеличивает срок беспрерывной работы блока питания.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Блок питания Accord ACC-SFX600-80 на 600 Вт с уменьшенным форм-фактором SFX подходит сборки ПК для разных целей. Модель оснащена набором разъемов для подключения многочисленной периферии. Вентилятор 8x8 см с автоматической регулировкой оборотов своевременно охлаждает компоненты БП. Технология PFC помогает справляться с нестабильной нагрузкой и увеличивает срок беспрерывной работы блока питания.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Блок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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