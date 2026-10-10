Батарея для ИБП ExeGate DT 609 (EX294051RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 726655
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Вес, г.
600
Описание товара Батарея для ИБП ExeGate DT 609 (EX294051RUS)
Батарея для ИБП ExeGate DT 609 (EX294051RUS)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП ExeGate DT 609 (EX294051RUS)
Батарея для ИБП ExeGate DT 609 (EX294051RUS) – стоимость товара 700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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