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Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721)

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Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 9
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 10
Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723520
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
257

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721)

Маршрутизатор Keenetic KN-1721 Carrier оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 5 класса AC1200 и портом USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Одновременно может использовать разные источники интернета — любой из трех портов Ethernet, Wi-Fi в режиме WISP и USB-модемы. Благодаря KeeneticOS доступны сегментация сети, приоритеты подключений и любые VPN-сценарии. Оптимален как в роли самостоятельного роутера, так и контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic. Дополнительные узлы-ретрансляторы можно подключать кабелем как точки доступа и по Wi-Fi как усилители сигнала.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Carrier (KN-1721)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Keenetic KN-1721 Carrier оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 5 класса AC1200 и портом USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Одновременно может использовать разные источники интернета — любой из трех портов Ethernet, Wi-Fi в режиме WISP и USB-модемы. Благодаря KeeneticOS доступны сегментация сети, приоритеты подключений и любые VPN-сценарии. Оптимален как в роли самостоятельного роутера, так и контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic. Дополнительные узлы-ретрансляторы можно подключать кабелем как точки доступа и по Wi-Fi как усилители сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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