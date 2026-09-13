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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723028
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Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный
МФУ Canon PIXMA G2430 объединяет функции цветной печати, планшетного сканирования и копирования в одном компактном корпусе. Модель оснащена системой непрерывной подачи чернил MegaTank с фронтальными резервуарами, которые позволяют печатать до 6000 черно-белых и 7700 цветных страниц на одном комплекте флаконов. Устройство подключается через USB и ориентировано на пользователей, которым важна низкая себестоимость каждого отпечатка при стабильных объемах работы.
Скорость работы составляет 11 изображений в минуту в монохромном режиме и 6 страниц в минуту в цвете. Использование пигментных черных чернил гарантирует высокую четкость текста и его устойчивость к воздействию маркеров или влаги. Система заправки исключает ошибки благодаря уникальным наконечникам бутылочек, которые подходят только к соответствующим по цвету емкостям, что делает обслуживание чистым и быстрым.
Планшетный сканер обеспечивает качественную оцифровку документов и фотографий с сохранением мелких деталей. Конструкция МФУ предусматривает легкий доступ к заменяемому картриджу технического обслуживания, что позволяет поддерживать аппарат в рабочем состоянии без длительных пауз на сервис. Простое кнопочное управление на верхней панели помогает быстро задавать количество копий и контролировать основные режимы работы.
Этот аппарат станет надежным инструментом для малого офиса или домашнего кабинета за счет прочной сборки и интуитивно понятной настройки. Небольшие габариты позволяют разместить устройство на стандартной полке или рабочем столе. Сочетание высокого ресурса чернил и стабильной механики подачи бумаги делает модель G2430 практичным выбором для решения повседневных задач документооборота.
МФУ Canon PIXMA G2430 объединяет функции цветной печати, планшетного сканирования и копирования в одном компактном корпусе. Модель оснащена системой непрерывной подачи чернил MegaTank с фронтальными резервуарами, которые позволяют печатать до 6000 черно-белых и 7700 цветных страниц на одном комплекте флаконов. Устройство подключается через USB и ориентировано на пользователей, которым важна низкая себестоимость каждого отпечатка при стабильных объемах работы.
Скорость работы составляет 11 изображений в минуту в монохромном режиме и 6 страниц в минуту в цвете. Использование пигментных черных чернил гарантирует высокую четкость текста и его устойчивость к воздействию маркеров или влаги. Система заправки исключает ошибки благодаря уникальным наконечникам бутылочек, которые подходят только к соответствующим по цвету емкостям, что делает обслуживание чистым и быстрым.
Планшетный сканер обеспечивает качественную оцифровку документов и фотографий с сохранением мелких деталей. Конструкция МФУ предусматривает легкий доступ к заменяемому картриджу технического обслуживания, что позволяет поддерживать аппарат в рабочем состоянии без длительных пауз на сервис. Простое кнопочное управление на верхней панели помогает быстро задавать количество копий и контролировать основные режимы работы.
Этот аппарат станет надежным инструментом для малого офиса или домашнего кабинета за счет прочной сборки и интуитивно понятной настройки. Небольшие габариты позволяют разместить устройство на стандартной полке или рабочем столе. Сочетание высокого ресурса чернил и стабильной механики подачи бумаги делает модель G2430 практичным выбором для решения повседневных задач документооборота.
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