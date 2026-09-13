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Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540

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Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540 - фото 1
Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
36
Ток зарядки, А
4
  • Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540 - фото 1
  • Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722883
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Ток зарядки, А
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х13
Вес, кг.
2.15

Описание товара Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540

Зарядное устройство для электроинструмента Ryobi — это надежное и эффективное решение для поддержания вашего оборудования в рабочем состоянии. Разработанное для аккумуляторов типа Li-Ion, это устройство обеспечивает быстрое и безопасное заряжание, благодаря мощности зарядного тока в 4 А. С напряжением в 36 В, оно подходит для широкого спектра инструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность и долговечность. Вес в 1,8 кг делает его достаточно портативным для удобной транспортировки и использования в различных условиях. Надежность и бренд Ryobi гарантируют высокое качество и долгий срок службы этого зарядного устройства.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Ток зарядки, А
4
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для электроинструмента Ryobi — это надежное и эффективное решение для поддержания вашего оборудования в рабочем состоянии. Разработанное для аккумуляторов типа Li-Ion, это устройство обеспечивает быстрое и безопасное заряжание, благодаря мощности зарядного тока в 4 А. С напряжением в 36 В, оно подходит для широкого спектра инструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность и долговечность. Вес в 1,8 кг делает его достаточно портативным для удобной транспортировки и использования в различных условиях. Надежность и бренд Ryobi гарантируют высокое качество и долгий срок службы этого зарядного устройства.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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