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Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805

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Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 1
Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 2
Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 3
Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
  • Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 1
  • Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 2
  • Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 3
  • Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722881
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
930

Описание товара Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805

Зарядное устройство Ryobi — это надежное решение для быстрого и эффективного заряда аккумуляторов электроинструментов. Разработанное специально для литий-ионных (Li-Ion) батарей, это устройство обеспечивает оптимальную производительность и долговечность. Работает с напряжением 18 В, что делает его совместимым с широким спектром аккумуляторов от Ryobi. С током зарядки 4 А, оно гарантирует ускоренное восстановление заряда, позволяя вам быстрее вернуться к работе. Несмотря на высокую мощность, зарядное устройство остается портативным и удобным в использовании благодаря своему весу в 1,74 кг. Это идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, которым важна надежность и эффективность.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Ryobi — это надежное решение для быстрого и эффективного заряда аккумуляторов электроинструментов. Разработанное специально для литий-ионных (Li-Ion) батарей, это устройство обеспечивает оптимальную производительность и долговечность. Работает с напряжением 18 В, что делает его совместимым с широким спектром аккумуляторов от Ryobi. С током зарядки 4 А, оно гарантирует ускоренное восстановление заряда, позволяя вам быстрее вернуться к работе. Несмотря на высокую мощность, зарядное устройство остается портативным и удобным в использовании благодаря своему весу в 1,74 кг. Это идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, которым важна надежность и эффективность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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