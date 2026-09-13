Зарядное устройство Ryobi 18В RC18240 5133005579
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х8
Вес, кг.
1.1
Описание товара Зарядное устройство Ryobi 18В RC18240 5133005579
Заряжающее устройство для электроинструмента Ryobi – это надежное решение для быстрого и эффективного восстановления работоспособности ваших аккумуляторных инструментов. Спроектированное с учетом всех современных требований, это устройство идеально подходит для работы с Li-Ion аккумуляторами напряжением 18 В. Зарядное устройство обеспечивает ток зарядки в 4 ампера, что позволяет оперативно заряжать ваши батареи и минимизировать время простоя инструментов.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
Страна производитель
Китай
Заряжающее устройство для электроинструмента Ryobi – это надежное решение для быстрого и эффективного восстановления работоспособности ваших аккумуляторных инструментов. Спроектированное с учетом всех современных требований, это устройство идеально подходит для работы с Li-Ion аккумуляторами напряжением 18 В. Зарядное устройство обеспечивает ток зарядки в 4 ампера, что позволяет оперативно заряжать ваши батареи и минимизировать время простоя инструментов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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