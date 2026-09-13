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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
36
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722874
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Описание товара Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и мощное решение для питания ваших устройств. Изготовленные в Китае, они обладают высокими стандартами качества и долговечности. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует длительный срок службы и отсутствие эффекта памяти, что позволяет поддерживать стабильную производительность на протяжении длительного времени.
С емкостью 8 А·ч и напряжением 36 В, эти аккумуляторы обеспечивают продолжительное время работы электроинструментов без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно для профессионалов и домашних мастеров, которым важно минимизировать простои при выполнении задач.
Запатентованная конструкция слайдерного крепления делает процесс установки и снятия аккумулятора быстрым и простым. Вес аккумулятора составляет всего 1,88 кг, что способствует снижению общей нагрузки на пользователя и улучшает мобильность при работе.
Этот аккумулятор от бренда Ryobi – идеальный выбор для тех, кто ценит мощность, надежность и эффективность. Он совместим со множеством электроинструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность на протяжении всего рабочего процесса.
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и мощное решение для питания ваших устройств. Изготовленные в Китае, они обладают высокими стандартами качества и долговечности. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует длительный срок службы и отсутствие эффекта памяти, что позволяет поддерживать стабильную производительность на протяжении длительного времени.
С емкостью 8 А·ч и напряжением 36 В, эти аккумуляторы обеспечивают продолжительное время работы электроинструментов без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно для профессионалов и домашних мастеров, которым важно минимизировать простои при выполнении задач.
Запатентованная конструкция слайдерного крепления делает процесс установки и снятия аккумулятора быстрым и простым. Вес аккумулятора составляет всего 1,88 кг, что способствует снижению общей нагрузки на пользователя и улучшает мобильность при работе.
Этот аккумулятор от бренда Ryobi – идеальный выбор для тех, кто ценит мощность, надежность и эффективность. Он совместим со множеством электроинструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность на протяжении всего рабочего процесса.
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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