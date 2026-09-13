Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722871
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Описание товара Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - надежное и мощное решение для обеспечения длительной и эффективной работы ваших инструментов. Изготовленные в Китае и представленные популярным брендом Ryobi, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью.
С номинальным весом всего 1,3 кг, аккумуляторы не утяжеляют инструмент и удобно крепятся благодаря системе крепления типа обойма. Это гарантирует простую и быструю замену батарей, что особенно важно при интенсивной работе.
Аккумуляторы оснащены современными литий-ионными ячейками, которые обеспечивают высокую энергоемкость и долговечность. Емкость батареи составляет 8 А·ч, что позволяет использовать электроинструменты продолжительное время без необходимости частой подзарядки.
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - это сочетание передовых технологий, надежности и удобства, которые помогут вам в решении самых сложных задач.
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - надежное и мощное решение для обеспечения длительной и эффективной работы ваших инструментов. Изготовленные в Китае и представленные популярным брендом Ryobi, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью.
С номинальным весом всего 1,3 кг, аккумуляторы не утяжеляют инструмент и удобно крепятся благодаря системе крепления типа обойма. Это гарантирует простую и быструю замену батарей, что особенно важно при интенсивной работе.
Аккумуляторы оснащены современными литий-ионными ячейками, которые обеспечивают высокую энергоемкость и долговечность. Емкость батареи составляет 8 А·ч, что позволяет использовать электроинструменты продолжительное время без необходимости частой подзарядки.
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - это сочетание передовых технологий, надежности и удобства, которые помогут вам в решении самых сложных задач.
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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