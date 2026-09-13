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Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264

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Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 3
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 4
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 5
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 6
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 7
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 8
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 9
Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 3
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 4
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 5
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 6
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 7
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 8
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 9
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722871
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х10
Вес, кг.
1.38

Описание товара Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264

Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - надежное и мощное решение для обеспечения длительной и эффективной работы ваших инструментов. Изготовленные в Китае и представленные популярным брендом Ryobi, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью. С номинальным весом всего 1,3 кг, аккумуляторы не утяжеляют инструмент и удобно крепятся благодаря системе крепления типа обойма. Это гарантирует простую и быструю замену батарей, что особенно важно при интенсивной работе. Аккумуляторы оснащены современными литий-ионными ячейками, которые обеспечивают высокую энергоемкость и долговечность. Емкость батареи составляет 8 А·ч, что позволяет использовать электроинструменты продолжительное время без необходимости частой подзарядки. Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - это сочетание передовых технологий, надежности и удобства, которые помогут вам в решении самых сложных задач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 18В RB1880T 5133006264




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - надежное и мощное решение для обеспечения длительной и эффективной работы ваших инструментов. Изготовленные в Китае и представленные популярным брендом Ryobi, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью. С номинальным весом всего 1,3 кг, аккумуляторы не утяжеляют инструмент и удобно крепятся благодаря системе крепления типа обойма. Это гарантирует простую и быструю замену батарей, что особенно важно при интенсивной работе. Аккумуляторы оснащены современными литий-ионными ячейками, которые обеспечивают высокую энергоемкость и долговечность. Емкость батареи составляет 8 А·ч, что позволяет использовать электроинструменты продолжительное время без необходимости частой подзарядки. Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi - это сочетание передовых технологий, надежности и удобства, которые помогут вам в решении самых сложных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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