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Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265

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Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 3
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 4
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 5
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 6
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 7
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 8
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 9
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 10
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 11
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 12
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 13
Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
12
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 3
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 4
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 5
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 6
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 7
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 8
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 9
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 10
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 11
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 12
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 13
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722870
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
12
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265

Являясь частью системы Ryobi ONE+™?, включающей более 200 беспроводных инструментов для дома, сада, автомобилей, рукоделия и многого другого, аккумулятор Ryobi RB18120T18V ONE+™? 12.0Ah Lithium+™? High Energy Battery идеально подходит для домашних мастеров, которым требуется больше мощности и более длительное время работы. Идеально подходит для новичков в системе ONE+™?, которые хотят запитать свой первый инструмент Ryobi ONE+™? или добавить в свою коллекцию больше аккумуляторов с увеличенным временем работы. Новая высокоэффективная конструкция с 4 вкладками облегчает поток энергии, что означает, что ячейки выделяют до 25% меньше тепла в приложениях с высоким спросом, что максимизирует время работы. Инновационная технология аккумуляторов High Energy Lithium+™? Ryobi обеспечивает в 3 раза больше времени работы и на 20% больше мощности, чем предыдущие литиевые технологии Ryobi. С технологией IntelliCell™, которая контролирует и балансирует отдельные ячейки для максимального увеличения времени работы, срока хранения и безопасности. Включает 4-ступенчатый индикатор уровня заряда, который отображает оставшийся заряд (100%, 75%, 50%, 25%). Прочная конструкция со встроенной защитой от ударов обеспечивает длительный срок службы. Аккумулятор High Energy емкостью 12,0 А·ч при использовании с Ryobi R18DD3 позволяет закрутить до 2900 винтов 4 мм x 32 мм на одной зарядке. Зарядное устройство продается отдельно



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
12
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Являясь частью системы Ryobi ONE+™?, включающей более 200 беспроводных инструментов для дома, сада, автомобилей, рукоделия и многого другого, аккумулятор Ryobi RB18120T18V ONE+™? 12.0Ah Lithium+™? High Energy Battery идеально подходит для домашних мастеров, которым требуется больше мощности и более длительное время работы. Идеально подходит для новичков в системе ONE+™?, которые хотят запитать свой первый инструмент Ryobi ONE+™? или добавить в свою коллекцию больше аккумуляторов с увеличенным временем работы. Новая высокоэффективная конструкция с 4 вкладками облегчает поток энергии, что означает, что ячейки выделяют до 25% меньше тепла в приложениях с высоким спросом, что максимизирует время работы. Инновационная технология аккумуляторов High Energy Lithium+™? Ryobi обеспечивает в 3 раза больше времени работы и на 20% больше мощности, чем предыдущие литиевые технологии Ryobi. С технологией IntelliCell™, которая контролирует и балансирует отдельные ячейки для максимального увеличения времени работы, срока хранения и безопасности. Включает 4-ступенчатый индикатор уровня заряда, который отображает оставшийся заряд (100%, 75%, 50%, 25%). Прочная конструкция со встроенной защитой от ударов обеспечивает длительный срок службы. Аккумулятор High Energy емкостью 12,0 А·ч при использовании с Ryobi R18DD3 позволяет закрутить до 2900 винтов 4 мм x 32 мм на одной зарядке. Зарядное устройство продается отдельно


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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