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Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453

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Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото 1
Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото 2
Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 — 2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
верхнее
  • Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото 1
  • Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото 2
  • Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722868
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
ремень, шпуля
Тип двигателя
аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Диаметр лески
2 — 2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х29х18
Вес, кг.
6.7

Описание товара Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453

Триммеры и мотокосы Ryobi представляют собой надежные и удобные инструменты для ухода за садом и приусадебной территорией. Модель, оснащенная аккумуляторным двигателем, обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к сети, что делает ее идеальной для использования на больших и труднодоступных участках. Основные характеристики этой модели включают вес в 4,5 кг, что способствует комфортному использованию, минимизируя усталость пользователя даже при длительной работе. Отсутствие колес компенсируется удобной прямой штангой, которая обеспечивает легкость управления и маневренность. Верхнее расположение двигателя способствует оптимальной балансировке устройства, что дополнительно упрощает процесс кошения. С шириной скашивания 38 см вы сможете быстро и эффективно обрабатывать большие площади. Высокие обороты двигателя - 7800 об/мин - обеспечивают чистый и точный срез, что особенно важно для поддержания аккуратного вида газона. Компания Ryobi создала надежный инструмент, который идеально подходит как для регулярного, так и для периодического использования. Благодаря современным технологиям и высокому качеству исполнения, данный триммер становится незаменимым помощником для каждого садовода, ценящего удобство и производительность.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
ремень, шпуля
Тип двигателя
аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Диаметр лески
2 — 2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
верхнее
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы Ryobi представляют собой надежные и удобные инструменты для ухода за садом и приусадебной территорией. Модель, оснащенная аккумуляторным двигателем, обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к сети, что делает ее идеальной для использования на больших и труднодоступных участках. Основные характеристики этой модели включают вес в 4,5 кг, что способствует комфортному использованию, минимизируя усталость пользователя даже при длительной работе. Отсутствие колес компенсируется удобной прямой штангой, которая обеспечивает легкость управления и маневренность. Верхнее расположение двигателя способствует оптимальной балансировке устройства, что дополнительно упрощает процесс кошения. С шириной скашивания 38 см вы сможете быстро и эффективно обрабатывать большие площади. Высокие обороты двигателя - 7800 об/мин - обеспечивают чистый и точный срез, что особенно важно для поддержания аккуратного вида газона. Компания Ryobi создала надежный инструмент, который идеально подходит как для регулярного, так и для периодического использования. Благодаря современным технологиям и высокому качеству исполнения, данный триммер становится незаменимым помощником для каждого садовода, ценящего удобство и производительность.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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