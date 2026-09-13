Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
38
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
- Триммер (без АКБ и ЗУ); - головка; - защитный кожух; - ручка оператора на штагу; - упаковка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Особенности
автоматическое увеличение лески
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
38
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х23х18
Вес, кг.
4.6
Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730
Аккумуляторный триммер Ryobi RY18LTX38A-0 с бесщеточным двигателем отлично подходит для уборки небольших сорняков и травы на садовом участке, возле дома или в труднодоступных местах. Аккумуляторная батареи и зарядное устройство не входят в комплект.
Удобная ручка и небольшой вес позволят работать не уставая. Модель триммера приспособлена для работы как на правую, так и на левую руку. Регулируемая по высоте ручка позволит подстроить под Ваш рост и требования.
Особенности:
разборная штанга позволит без затруднений транспортировать аккумуляторный триммер на разные расстояния или хранить в гараже на полке;
на выбор предоставлено два режима скорости, один более мощный для продуктивности, второй режим продолжительный для экономии заряда аккумулятора;
бесщеточный двигатель на 18В позволит справиться даже трудным задачами во время скашивания;
благодаря технологии Whisper, данная модель триммера считается самой тихой у производителя. Позволит работать без шума для окружающих;
фиксатор кнопки запуска позволит работать продолжительное время без её удержания. Тем самым уменьшится нагрузка на руку;
с помощью лески можно скосить траву возле стены, бордюра или в других труднодоступных местах. Защитный кожух избавит от вылета мелких частиц во время работы;
катушка подает леску в автоматическом режиме, тем самым упрощая работу.
- Триммер (без АКБ и ЗУ); - головка; - защитный кожух; - ручка оператора на штагу; - упаковка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Особенности
автоматическое увеличение лески
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
38
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный триммер Ryobi RY18LTX38A-0 с бесщеточным двигателем отлично подходит для уборки небольших сорняков и травы на садовом участке, возле дома или в труднодоступных местах. Аккумуляторная батареи и зарядное устройство не входят в комплект.
Удобная ручка и небольшой вес позволят работать не уставая. Модель триммера приспособлена для работы как на правую, так и на левую руку. Регулируемая по высоте ручка позволит подстроить под Ваш рост и требования.
Особенности:
разборная штанга позволит без затруднений транспортировать аккумуляторный триммер на разные расстояния или хранить в гараже на полке;
на выбор предоставлено два режима скорости, один более мощный для продуктивности, второй режим продолжительный для экономии заряда аккумулятора;
бесщеточный двигатель на 18В позволит справиться даже трудным задачами во время скашивания;
благодаря технологии Whisper, данная модель триммера считается самой тихой у производителя. Позволит работать без шума для окружающих;
фиксатор кнопки запуска позволит работать продолжительное время без её удержания. Тем самым уменьшится нагрузка на руку;
с помощью лески можно скосить траву возле стены, бордюра или в других труднодоступных местах. Защитный кожух избавит от вылета мелких частиц во время работы;
катушка подает леску в автоматическом режиме, тем самым упрощая работу.
Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730