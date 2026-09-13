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Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888

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Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 1
Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 2
Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 3
Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
33
Ручка
D-образная
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 1
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 2
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 3
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722866
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
33
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.22х0.2
Вес, кг.
3.82

Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888

Триммеры и мотокосы Ryobi — это надежные и эффективные инструменты для работы в саду и на участке. Одна из моделей этой серии отличается легким весом, всего 2,5 кг, что значительно упрощает маневрирование и работу даже на больших площадях. Работа от аккумулятора обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к электросети, что делает устройство мобильным и удобным в использовании. Аккумуляторный двигатель гарантирует низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов, что особенно важно для экологически сознательных пользователей. Ширина скашивания составляет 33 см, что позволяет быстро обрабатывать значительные области, а D-образная ручка обеспечивает комфортную и надежную хватку, снижая усталость при длительной работе. Прямой тип штанги добавляет конструкции прочности и облегчает доступ в труднодоступные места. Триммер Ryobi сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает его отличным выбором как для частного использования, так и для профессионального ухода за газонами и садами. Являясь частью линейки продуктов от известного бренда Ryobi, этот триммер обеспечивает качество и производительность, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
33
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы Ryobi — это надежные и эффективные инструменты для работы в саду и на участке. Одна из моделей этой серии отличается легким весом, всего 2,5 кг, что значительно упрощает маневрирование и работу даже на больших площадях. Работа от аккумулятора обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к электросети, что делает устройство мобильным и удобным в использовании. Аккумуляторный двигатель гарантирует низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов, что особенно важно для экологически сознательных пользователей. Ширина скашивания составляет 33 см, что позволяет быстро обрабатывать значительные области, а D-образная ручка обеспечивает комфортную и надежную хватку, снижая усталость при длительной работе. Прямой тип штанги добавляет конструкции прочности и облегчает доступ в труднодоступные места. Триммер Ryobi сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает его отличным выбором как для частного использования, так и для профессионального ухода за газонами и садами. Являясь частью линейки продуктов от известного бренда Ryobi, этот триммер обеспечивает качество и производительность, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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