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Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731

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Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 - фото 1
Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 - фото 2
Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания
33
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 - фото 1
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 - фото 2
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722865
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания
33
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х25х20
Вес, кг.
4.97

Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731

Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 предназначен для скашивания длинной травы, мягкого сорняка и аналогичной растительности, находящейся примерно на уровне земли. Режущая поверхность должна быть расположена примерно параллельно плоскости земли при стрижке и вертикально при обработке краев.



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Отзывы о товаре Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания
33
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Ryobi 18В RY18LT33A-0 5133005731 предназначен для скашивания длинной травы, мягкого сорняка и аналогичной растительности, находящейся примерно на уровне земли. Режущая поверхность должна быть расположена примерно параллельно плоскости земли при стрижке и вертикально при обработке краев.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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