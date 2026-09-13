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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
щеточный
Ширина скашивания
23
Обороты двигателя
9500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722864
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Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679
Триммеры и мотокосы Ryobi идеально подходят для ухода за вашим садом благодаря своей легкости и удобству использования. Этот инструмент весит всего 1,31 кг, что делает его чрезвычайно маневренным и простым в обращении даже в самых труднодоступных местах. Один из главных плюсов данной модели — возможность работы от аккумулятора, что обеспечивает свободу передвижения и исключает необходимость в удлинителях.
Триммер оснащен щеточным двигателем, развивающим скорость вращения до 9500 об/мин, что гарантирует высокоэффективное скашивание травы. Благодаря ширине скашивания в 23 см, процесс ухода за газоном становится быстрым и продуктивным. Особенность конструкции устройства — нижнее расположение двигателя, что придает дополнительную устойчивость во время работы.
Для максимального удобства, триммер оснащён Т-образной ручкой, обеспечивающей комфортный контроль и простоту управления, а прямая штанга позволяет дотянуться до труднодоступных мест. Этот инструмент от бренда Ryobi станет отличным выбором для тех, кто ищет надежного помощника для ухода за своим садом.
Триммеры и мотокосы Ryobi идеально подходят для ухода за вашим садом благодаря своей легкости и удобству использования. Этот инструмент весит всего 1,31 кг, что делает его чрезвычайно маневренным и простым в обращении даже в самых труднодоступных местах. Один из главных плюсов данной модели — возможность работы от аккумулятора, что обеспечивает свободу передвижения и исключает необходимость в удлинителях.
Триммер оснащен щеточным двигателем, развивающим скорость вращения до 9500 об/мин, что гарантирует высокоэффективное скашивание травы. Благодаря ширине скашивания в 23 см, процесс ухода за газоном становится быстрым и продуктивным. Особенность конструкции устройства — нижнее расположение двигателя, что придает дополнительную устойчивость во время работы.
Для максимального удобства, триммер оснащён Т-образной ручкой, обеспечивающей комфортный контроль и простоту управления, а прямая штанга позволяет дотянуться до труднодоступных мест. Этот инструмент от бренда Ryobi станет отличным выбором для тех, кто ищет надежного помощника для ухода за своим садом.
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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