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Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722858
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Описание товара Кусторез электрический Ryobi RHT6160RS 5133003645
Кусторезы ручные Ryobi представляют собой надежный инструмент для ухода за садом, сочетающий в себе качество и передовые технологии. Эти кусторезы оснащены двухкомпонентными рукоятками, обеспечивающими удобный захват и снижением усталости при длительной работе. Двусторонние лезвия гарантируют эффективное и точное резание, что позволяет легко справляться с различными кустами и живыми изгородями. Хотя данный инструмент указан как электрический, стоит отметить, что рукоятки указывают на комфортный и эргономичный дизайн. Ryobi — это бренд, который давно зарекомендовал себя как производитель надежного и современного садового инвентаря, гарантируя долговечность и высокую производительность своей продукции.
Кусторезы ручные Ryobi представляют собой надежный инструмент для ухода за садом, сочетающий в себе качество и передовые технологии. Эти кусторезы оснащены двухкомпонентными рукоятками, обеспечивающими удобный захват и снижением усталости при длительной работе. Двусторонние лезвия гарантируют эффективное и точное резание, что позволяет легко справляться с различными кустами и живыми изгородями. Хотя данный инструмент указан как электрический, стоит отметить, что рукоятки указывают на комфортный и эргономичный дизайн. Ryobi — это бренд, который давно зарекомендовал себя как производитель надежного и современного садового инвентаря, гарантируя долговечность и высокую производительность своей продукции.
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