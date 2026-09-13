Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226
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Характеристики
Тип товара
Нож для кустов
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722855
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож для кустов
Тип инструмента
электрический
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
450
Материал рукояток
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.19х0.17
Вес, кг.
5.48
Описание товара Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226
Кусторезы ручные Ryobi – это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который сочетает в себе качество, удобство и современный дизайн. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти кусторезы обеспечивают долгий срок службы и эффективность в работе.
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Бренд
Тип товара
Нож для кустов
Тип инструмента
электрический
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
450
Материал рукояток
пластик
Страна производитель
Китай
Кусторезы ручные Ryobi – это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который сочетает в себе качество, удобство и современный дизайн. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти кусторезы обеспечивают долгий срок службы и эффективность в работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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