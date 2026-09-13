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Характеристики
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
80
Максимальная высота, см
150
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
83 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722468
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Описание товара Стойка Falcon Eyes LVM-M150 на колесах
Falcon Eyes LVM-M150 – сверхпрочная стальная стойка-тренога на колесах для профессиональных цифровых камер с исключительной грузоподъемностью до 18 кг. Рабочая высота регулируется от 80 до 150 см за счет двухсекционной центральной колонны с пружинной амортизацией. Комплектация включает интегрированную шаровую головку для камеры.
Высокопрочная стальная конструкция
Стойка изготовлена из цельной стали, что гарантирует жесткость и устойчивость при полной нагрузке. Телескопическая двухсекционная колонна на треноге достигает максимальной высоты 150 см. Большой диаметр секций (40/35 мм) обеспечивает оптимальную жесткость и распределение нагрузки, минимизируя раскачивание. Секции надежно фиксируются усиленным винтовым зажимом.
Пружинная амортизация
Пружинная амортизация телескопических секций повышает безопасность установки оборудования. При ослаблении фиксаторов пружина принимает на себя вес оборудования, предотвращая его свободное падение и смягчая динамический удар при остановке колонны.
Система крепления и регулировок
Стойка LVM-M оборудована шаровой головкой для панорамирования камеры на 360°. Монтаж осуществляется через комбинированный адаптер: штифт Baby Pin 5/8" с винтовым фиксатором и стандартное гнездо Junior.
Для точной настройки и повышения жесткости стойки предусмотрен отдельный регулировочный винт в зоне растяжки треноги, изменяющий положение нижней секции центральной колонны. Функция служит для финальной калибровки высоты и дополнительного усиления конструкции перед началом съемки.
Высокая мобильность
Перемещение стойки обеспечивают три съемных колеса, а безопасную неподвижную установку — индивидуальные тормоза на каждом из них. Это позволяет мгновенно зафиксировать положение тяжелой камеры на любом этапе работы. Для стационарного использования стойки колеса могут быть демонтированы.
Сфера применения
Высокая максимальная нагрузка и надежная стальная конструкция делают телескопическую стойку-треногу LVM-M150 оптимальным решением для работы с тяжелыми цифровыми камерами в условиях студии или на локации, где требуются мобильность и устойчивость на всей высоте подъема.
Falcon Eyes LVM-M150 – сверхпрочная стальная стойка-тренога на колесах для профессиональных цифровых камер с исключительной грузоподъемностью до 18 кг. Рабочая высота регулируется от 80 до 150 см за счет двухсекционной центральной колонны с пружинной амортизацией. Комплектация включает интегрированную шаровую головку для камеры.
Высокопрочная стальная конструкция
Стойка изготовлена из цельной стали, что гарантирует жесткость и устойчивость при полной нагрузке. Телескопическая двухсекционная колонна на треноге достигает максимальной высоты 150 см. Большой диаметр секций (40/35 мм) обеспечивает оптимальную жесткость и распределение нагрузки, минимизируя раскачивание. Секции надежно фиксируются усиленным винтовым зажимом.
Пружинная амортизация
Пружинная амортизация телескопических секций повышает безопасность установки оборудования. При ослаблении фиксаторов пружина принимает на себя вес оборудования, предотвращая его свободное падение и смягчая динамический удар при остановке колонны.
Система крепления и регулировок
Стойка LVM-M оборудована шаровой головкой для панорамирования камеры на 360°. Монтаж осуществляется через комбинированный адаптер: штифт Baby Pin 5/8" с винтовым фиксатором и стандартное гнездо Junior.
Для точной настройки и повышения жесткости стойки предусмотрен отдельный регулировочный винт в зоне растяжки треноги, изменяющий положение нижней секции центральной колонны. Функция служит для финальной калибровки высоты и дополнительного усиления конструкции перед началом съемки.
Высокая мобильность
Перемещение стойки обеспечивают три съемных колеса, а безопасную неподвижную установку — индивидуальные тормоза на каждом из них. Это позволяет мгновенно зафиксировать положение тяжелой камеры на любом этапе работы. Для стационарного использования стойки колеса могут быть демонтированы.
Сфера применения
Высокая максимальная нагрузка и надежная стальная конструкция делают телескопическую стойку-треногу LVM-M150 оптимальным решением для работы с тяжелыми цифровыми камерами в условиях студии или на локации, где требуются мобильность и устойчивость на всей высоте подъема.
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