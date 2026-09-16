Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
выдвижной
Выдвижное лезвие
Да
Форма лезвия
сегментированное
Материал лезвия
SK5
Ширина лезвия, мм
25
Количество сменных лезвий в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 720433
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Конструкция
выдвижной
Выдвижное лезвие
Да
Форма лезвия
сегментированное
Материал лезвия
SK5
Ширина лезвия, мм
25
Количество сменных лезвий в комплекте
нет
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)
Универсальный многофункциональный цельнометаллический нож для интенсивного использования. Применяется в качестве ножа с регулировкой глубины реза, линейки, отвертки, открывалки, гаечного ключа.
Смотрите также: Ножи и коврики для резки, Ножницы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Конструкция
выдвижной
Выдвижное лезвие
Да
Форма лезвия
сегментированное
Материал лезвия
SK5
Ширина лезвия, мм
25
Количество сменных лезвий в комплекте
нет
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Универсальный многофункциональный цельнометаллический нож для интенсивного использования. Применяется в качестве ножа с регулировкой глубины реза, линейки, отвертки, открывалки, гаечного ключа.
Смотрите также: Ножи и коврики для резки, Ножницы
Смотрите также: Ножи и коврики для резки, Ножницы
Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)