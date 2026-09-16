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Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)

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Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) - фото 1
Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
выдвижной
Выдвижное лезвие
Да
Форма лезвия
сегментированное
Материал лезвия
SK5
Ширина лезвия, мм
25
Количество сменных лезвий в комплекте
нет
  • Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) - фото 1
  • Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Конструкция
выдвижной
Выдвижное лезвие
Да
Форма лезвия
сегментированное
Материал лезвия
SK5
Ширина лезвия, мм
25
Количество сменных лезвий в комплекте
нет
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)

Универсальный многофункциональный цельнометаллический нож для интенсивного использования. Применяется в качестве ножа с регулировкой глубины реза, линейки, отвертки, открывалки, гаечного ключа.

Отзывы о товаре Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Конструкция
выдвижной
Выдвижное лезвие
Да
Форма лезвия
сегментированное
Материал лезвия
SK5
Ширина лезвия, мм
25
Количество сменных лезвий в комплекте
нет
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный многофункциональный цельнометаллический нож для интенсивного использования. Применяется в качестве ножа с регулировкой глубины реза, линейки, отвертки, открывалки, гаечного ключа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож цельнометаллический ЗУБР Терминатор-25, 25 мм с винтовым фиксатором, Профессионал (09186) - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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