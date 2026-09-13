Утюг с парогенератором GARLYN GT-600 Pro
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719134
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Характеристики
Бренд
Длина сетевого шнура
3
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
3000
Объём резервуара для воды
300
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х15
Вес, кг.
2.5
Описание товара Утюг с парогенератором GARLYN GT-600 Pro
Эффективное разглаживание благодаря встроенному парогенератору и мощному паровому удару. Быстрый выход на рабочую температуру. Двухслойное керамическое покрытие, электронная регулировка температурных режимов и функция автоотключения для максимального комфорта в использовании. Мощность 3000 Вт для быстрого нагрева Технология образования сухого пара DUAL STEAM HEAT Двухслойное керамическое покрытие подошвы CERAMIC G-PRO Мощный паровой удар 300 г/мин с режимом автоматической подачи
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Бренд
Длина сетевого шнура
3
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
3000
Объём резервуара для воды
300
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Эффективное разглаживание благодаря встроенному парогенератору и мощному паровому удару. Быстрый выход на рабочую температуру. Двухслойное керамическое покрытие, электронная регулировка температурных режимов и функция автоотключения для максимального комфорта в использовании. Мощность 3000 Вт для быстрого нагрева Технология образования сухого пара DUAL STEAM HEAT Двухслойное керамическое покрытие подошвы CERAMIC G-PRO Мощный паровой удар 300 г/мин с режимом автоматической подачи
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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