Парогенератор GARLYN GST-06
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Резервуар для воды, л
1.8
Максимальная подача пара, г/мин
120
Минимальное давление пара, бар
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719121
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Комплектация
Парогенератор, Рукавица, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Резервуар для воды, л
1.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Максимальная подача пара, г/мин
120
Длина сетевого шнура
1.8
Минимальное давление пара, бар
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
4.5
Описание товара Парогенератор GARLYN GST-06
Быстрый нагрев: 15-20 секунд ECO и MAX: два режима глажения Вертикальное отпаривание Функция самоочистки
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Бренд
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Комплектация
Парогенератор, Рукавица, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Резервуар для воды, л
1.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Максимальная подача пара, г/мин
120
Длина сетевого шнура
1.8
Минимальное давление пара, бар
от сети
Страна производитель
Китай
Быстрый нагрев: 15-20 секунд ECO и MAX: два режима глажения Вертикальное отпаривание Функция самоочистки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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