Кофемашина GARLYN L800
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Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719110
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Характеристики
Бренд
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х28
Вес, кг.
10
Описание товара Кофемашина GARLYN L800
С автоматической кофемашиной Garlyn L800 наслаждение любимым кофе будет максимальным. Высокое давление в 20 бар позволяет экстрагировать все вкусовые и ароматические соединения из молотого кофе, создавая богатый насыщенный вкус напитка. Идеальный эспрессо с густой плотной пенкой CREMA.
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Бренд
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
3
Страна производитель
Китай
С автоматической кофемашиной Garlyn L800 наслаждение любимым кофе будет максимальным. Высокое давление в 20 бар позволяет экстрагировать все вкусовые и ароматические соединения из молотого кофе, создавая богатый насыщенный вкус напитка. Идеальный эспрессо с густой плотной пенкой CREMA.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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