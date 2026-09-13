Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000)
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 типоразмера Full-Tower создан для сборки игрового ПК. В передней части корпуса вертикально устанавливается материнская плата: есть совместимость с форматами Standard-ATX, E-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кронштейн для фиксации видеокарты исключает провисание компонента. Конструкция корпуса позволяет устанавливать карты длиной 460 мм и толщиной 130 мм. Для аккуратного расположения проводов за платой есть свободное пространство размерами 34x46 см с кабельными стяжками. ASUS ROG Hyperion GR701 белого цвета изготовлен из стали, алюминия и пластика. Боковые стенки корпуса сделаны из стекла. Крепления на шарнирах обеспечивают легкий доступ к внутренним компонентам: для открывания корпуса не нужны инструменты. Широкие воздухозаборники на фронтальной панели дополнены 4 вентиляторами диаметром 140 мм. Также на фронтальной и верхней панелях можно установить 2 радиатора СВО диаметром 420 мм. Для управления вентиляторами и подсветкой используется ARGB-контроллер, который поддерживает технологию Aura Sync.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000)