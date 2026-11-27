Katatonia - Tonights Decision (Half-Speed) (0801056826015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Tonights Decision
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 718073
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4 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056826015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Tonights Decision
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
For My Demons, I Am Nothing, In Death, A Song, Strained, This Punishment, Right Into The Bliss, No Good Can Come Of This, Had To (Leave), A Darkness Coming, Nightmares By The Sea, Black Session
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Katatonia - Tonights Decision (Half-Speed) (0801056826015) виниловая пластинка
«Tonight’s Decision» — четвёртый полноформатный студийный альбом шведской группы Katatonia, выпущенный 31 августа 1999 года на лейбле Peaceville Records. Переиздание альбома 1999 года.
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056826015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Tonights Decision
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
For My Demons, I Am Nothing, In Death, A Song, Strained, This Punishment, Right Into The Bliss, No Good Can Come Of This, Had To (Leave), A Darkness Coming, Nightmares By The Sea, Black Session
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Tonight’s Decision» — четвёртый полноформатный студийный альбом шведской группы Katatonia, выпущенный 31 августа 1999 года на лейбле Peaceville Records. Переиздание альбома 1999 года.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Katatonia - Tonights Decision (Half-Speed) (0801056826015) виниловая пластинка - по цене 4470 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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