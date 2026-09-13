Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black
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Характеристики
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717530
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
800
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black
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Бренд
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
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Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black
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