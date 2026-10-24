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Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS)

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Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Silver
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
  • Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS)
3 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Silver
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х11
Вес, г.
920

Описание товара Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS)

Блок питания ExeGate M700 черного цвета представлен в формате SFX, что делает его подходящим для мини-ПК. Его мощности в 700 Вт достаточно для обеспечения бесперебойной работы подключенных к нему элементов. Несъемные кабели позволяют подсоединить к блоку процессор, материнскую плату, жесткий диск, SSD-накопитель, оптический привод. Мощность по линии 12 В составляет 624 Вт, что предусматривает стабильное напряжение для процессора рабочего ПК. В блоке питания ExeGate M700 установлен вентилятор диаметром 8 см с автоматической регулировкой оборотов. При повышении нагрузки он вращается быстрее, что обеспечивает оптимальное охлаждение блока и подключенных к нему компонентов. Уровень шума работающего вентилятора всего 30 дБ, что равнозначно тихому шепоту. Сертификация блока по стандарту 80 PLUS Silver предусматривает низкие потери электроэнергии. Для стабильной работы блока питания в нем используются механизмы защиты от короткого замыкания, от перепадов напряжения, от перегрузки и перегрева.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, SFX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Silver
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate M700 черного цвета представлен в формате SFX, что делает его подходящим для мини-ПК. Его мощности в 700 Вт достаточно для обеспечения бесперебойной работы подключенных к нему элементов. Несъемные кабели позволяют подсоединить к блоку процессор, материнскую плату, жесткий диск, SSD-накопитель, оптический привод. Мощность по линии 12 В составляет 624 Вт, что предусматривает стабильное напряжение для процессора рабочего ПК. В блоке питания ExeGate M700 установлен вентилятор диаметром 8 см с автоматической регулировкой оборотов. При повышении нагрузки он вращается быстрее, что обеспечивает оптимальное охлаждение блока и подключенных к нему компонентов. Уровень шума работающего вентилятора всего 30 дБ, что равнозначно тихому шепоту. Сертификация блока по стандарту 80 PLUS Silver предусматривает низкие потери электроэнергии. Для стабильной работы блока питания в нем используются механизмы защиты от короткого замыкания, от перепадов напряжения, от перегрузки и перегрева.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, SFX, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS) - по цене 3900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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