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Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 716989
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Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние, 716989

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Уценка
Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1620
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Подогрев чашек
да
  • Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 1
  • Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 2
  • Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 3
  • Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 4
  • Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
11 430 руб.  38 106 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние
11 430 руб. -70%
38 106 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1620
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
52х40х38
Вес, кг.
10.9

Описание товара Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: кофейная станция, рожок , толкатель. Причина уценки: нет оригинальной коробки, вмятина на корпусе , потертости , демо версия

Отзывы о товаре Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1620
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Подогрев чашек
да
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: кофейная станция, рожок , толкатель. Причина уценки: нет оригинальной коробки, вмятина на корпусе , потертости , демо версия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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