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Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000

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Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 1
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 2
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 3
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 4
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 5
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 6
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 7
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 8
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
триммер, документация, кабель питания, регулируемая насадка-гребень, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
32 мм
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 1
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 2
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 3
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 4
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 5
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 6
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 7
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 8
  • Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716830
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
триммер, документация, кабель питания, регулируемая насадка-гребень, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
32 мм
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
60 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х7
Вес, г.
800

Описание товара Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000

Триммер Philips BT3234/15 с самозатачивающимися лезвиями предназначен для стрижки бороды и усов. Влагозащищенный корпус позволяет мыть устройство под струей воды. С 20-ю настройками длины в пределах 0.5-10 мм вы можете делать разные типы стрижки. Благодаря системе Lift & Trim триммер аккуратно приподнимает волоски и направляет их под лезвие для равномерного сбривания за один проход. Philips BT3234/15 выполнен в черном корпусе с удобным расположением кнопки включения и прорезиненными накладками для уверенного удержания в руке. Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться триммером в любом месте, брать его с собой в путешествие. Полного заряда хватает на час автономной работы.

Отзывы о товаре Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
триммер, документация, кабель питания, регулируемая насадка-гребень, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
32 мм
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
60 мин.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Philips BT3234/15 с самозатачивающимися лезвиями предназначен для стрижки бороды и усов. Влагозащищенный корпус позволяет мыть устройство под струей воды. С 20-ю настройками длины в пределах 0.5-10 мм вы можете делать разные типы стрижки. Благодаря системе Lift & Trim триммер аккуратно приподнимает волоски и направляет их под лезвие для равномерного сбривания за один проход. Philips BT3234/15 выполнен в черном корпусе с удобным расположением кнопки включения и прорезиненными накладками для уверенного удержания в руке. Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться триммером в любом месте, брать его с собой в путешествие. Полного заряда хватает на час автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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