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Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий

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Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 1
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Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 5
Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 6
Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 7
Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 8
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Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
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  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 4
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 5
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 6
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 7
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 8
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 9
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 10
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 11
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 12
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 13
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 14
  • Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716805
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
1.4
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Функции и особенности
вертикальное разглаживание, очистка от накипи, паровой удар, постоянная подача пара
Цвет
синий
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
37х31х21
Вес, кг.
4.1

Описание товара Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий

Парогенератор Philips PSG2000/20 синий, мощность 2400Вт, давление пара 5,9 Бар

Отзывы о товаре Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
1.4
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Функции и особенности
вертикальное разглаживание, очистка от накипи, паровой удар, постоянная подача пара
Цвет
синий
Страна производитель
Индонезия
Описание
Парогенератор Philips PSG2000/20 синий, мощность 2400Вт, давление пара 5,9 Бар
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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