Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716805
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Характеристики
Бренд
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
1.4
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Функции и особенности
вертикальное разглаживание, очистка от накипи, паровой удар, постоянная подача пара
Цвет
синий
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
37х31х21
Вес, кг.
4.1
Описание товара Парогенератор Philips PSG2000/20 2400Вт синий
Парогенератор Philips PSG2000/20 синий, мощность 2400Вт, давление пара 5,9 Бар
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Бренд
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
1.4
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Функции и особенности
вертикальное разглаживание, очистка от накипи, паровой удар, постоянная подача пара
Цвет
синий
Страна производитель
Индонезия
Парогенератор Philips PSG2000/20 синий, мощность 2400Вт, давление пара 5,9 Бар
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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