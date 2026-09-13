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Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый

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Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 1
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 2
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 3
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 4
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 5
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 6
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 7
Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
1.5 л
Основной цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 1
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 2
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 3
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 4
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 5
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 6
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 7
  • Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716793
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
1.5 л
Основной цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, измельчитель
Количество насадок
2
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х25
Вес, кг.
3.15

Описание товара Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый

Легко готовьте домашние блюда каждый день. Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите кухонный комбайн Philips Daily Compact. Этот модельный ряд компактных устройств создан специально для тех, кто живет в безумном ритме. С данным устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Philips HR7310/00 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
1.5 л
Основной цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, измельчитель
Развернуть
Количество насадок
2
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Легко готовьте домашние блюда каждый день. Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите кухонный комбайн Philips Daily Compact. Этот модельный ряд компактных устройств создан специально для тех, кто живет в безумном ритме. С данным устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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