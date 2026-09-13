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Характеристики
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716791
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Описание товара Кофемашина Philips EP2334/10 LatteGo Series 2000
Кофемашина автоматическая Philips EP2334/10 имеет капучинатор, который взбивает молоко из 0.26-литрового резервуара. Регулируемый механизм позволяет выбрать высоту диспенсера в зависимости от размера чашки. Сенсорная панель управления служит для установки крепости, температуры, объема кофе. Заданные параметры отображаются на дисплее.
Philips EP2334/10 оснащена кофемолкой, которая поддерживает 12 степеней помола зерен. Конструкция черного пластикового корпуса включает отсек для сбора отходов. При подключении к сети используется кабель длиной 1 м. Предусмотрена функция одновременного приготовления 2 порций напитка.
Кофемашина автоматическая Philips EP2334/10 имеет капучинатор, который взбивает молоко из 0.26-литрового резервуара. Регулируемый механизм позволяет выбрать высоту диспенсера в зависимости от размера чашки. Сенсорная панель управления служит для установки крепости, температуры, объема кофе. Заданные параметры отображаются на дисплее.
Philips EP2334/10 оснащена кофемолкой, которая поддерживает 12 степеней помола зерен. Конструкция черного пластикового корпуса включает отсек для сбора отходов. При подключении к сети используется кабель длиной 1 м. Предусмотрена функция одновременного приготовления 2 порций напитка.
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