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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716767
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USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.4
Описание товара Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI
MSI создала материнскую плату для тех, кто рассчитывает на максимум возможностей. Пять слотов M.2 позволят собрать скоростную систему хранения — хватит места и для рабочих приложений, и для игр, и для любимых медиафайлов. Четыре слота под DIMM-модули DDR5 с поддержкой до 256 ГБ оперативной памяти — решение для самых требовательных задач, от тяжёлого мультизадачного режима до работы с массивными проектами и новейшими играми.
Технологичный чипсет Intel Z890 и процессорный разъём LGA 1851 выводят производительность на новый уровень. Наслаждайтесь самой быстрой графикой и скоростной работой периферии благодаря поддержке PCI Express 5.0. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет удобства: интернет всегда с вами, без лишних проводов.
Форм-фактор ATX делает эту плату совместимой с большинством современных корпусов, при этом ширина всего 24,4 см оптимально впишется даже в компактные системники. MSI — выбор тех, кто не идёт на компромиссы.
USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
MSI создала материнскую плату для тех, кто рассчитывает на максимум возможностей. Пять слотов M.2 позволят собрать скоростную систему хранения — хватит места и для рабочих приложений, и для игр, и для любимых медиафайлов. Четыре слота под DIMM-модули DDR5 с поддержкой до 256 ГБ оперативной памяти — решение для самых требовательных задач, от тяжёлого мультизадачного режима до работы с массивными проектами и новейшими играми.
Технологичный чипсет Intel Z890 и процессорный разъём LGA 1851 выводят производительность на новый уровень. Наслаждайтесь самой быстрой графикой и скоростной работой периферии благодаря поддержке PCI Express 5.0. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет удобства: интернет всегда с вами, без лишних проводов.
Форм-фактор ATX делает эту плату совместимой с большинством современных корпусов, при этом ширина всего 24,4 см оптимально впишется даже в компактные системники. MSI — выбор тех, кто не идёт на компромиссы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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