Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI создана для энтузиастов, стремящихся собрать бескомпромиссно мощный, но при этом компактный ПК. Она станет идеальной основой для SFF-сборки (Small Form Factor) флагманского уровня, предназначенной для гейминга в 4K с максимальными настройками или для работы с требовательными приложениями, такими как видеомонтаж и 3D-графика. Плата оптимально раскрывает потенциал новейших разблокированных процессоров Intel Core i9 и Core i7, обеспечивая им стабильное питание и широкие возможности для разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z890, предлагающий максимальную функциональность и полную поддержку разгона процессора и оперативной памяти. Форм-фактор Mini-ITX (17x17 см) накладывает определённые требования к выбору корпуса - он должен быть совместим с данным типоразмером, но именно это и позволяет создавать невероятно компактные и мощные системы. Новый сокет процессора обеспечивает совместимость с передовыми решениями от Intel, требуя внимательного подбора совместимого CPU для этой платформы.

Память и расширение

Несмотря на компактные размеры, плата предлагает передовые возможности для установки памяти и накопителей. Два слота для оперативной памяти поддерживают исключительно модули DDR5, позволяя установить до 96 ГБ с экстремально высокими частотами для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей имеется несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe PCIe 5.0 и PCIe 4.0, оснащённых массивными радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с большим запасом прочности для стабильной работы самых мощных CPU даже в режиме разгона. Она включает в себя многофазную схему с высококачественными силовыми каскадами (DrMOS) и массивный радиатор, который активно отводит тепло от зоны VRM. Наличие усиленного разъёма дополнительного питания процессора 8-pin (или более) гарантирует достаточную подачу энергии при пиковых нагрузках, предотвращая просадки производительности и обеспечивая стабильность системы.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов насыщена современными интерфейсами, включая множество портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 2x2, в том числе Type-C (возможно, с поддержкой Thunderbolt/USB4), для подключения быстрой периферии. За сетевые возможности отвечают высокоскоростной 2.5G или 5G Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth, обеспечивающие минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует флагманский аудиокодек SupremeFX с выделенным усилителем, а фирменная технология AURA Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы важно учитывать её форм-фактор Mini-ITX: вам понадобится совместимый компактный корпус и, возможно, низкопрофильная система охлаждения CPU. Установка мощного процессора в SFF-сборку требует особого внимания к вентиляции внутри корпуса для предотвращения перегрева. Также убедитесь, что ваш блок питания, предпочтительно формата SFX или SFX-L, обладает достаточной мощностью и всеми необходимыми коннекторами. На старте новой платформы рекомендуется своевременно обновлять BIOS для получения улучшенной совместимости и стабильности.