Beast In Black - Berserker (0727361421595) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beast In Black
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712142
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361421595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beast In Black
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beast In Black, Blind And Frozen, Blood Of A Lion, Born Again, Zodd The Immortal, The Fifth Angel, Crazy, Mad, Insane, Hell For All Eternity, Eternal Fire, Go To Hell
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Beast In Black - Berserker (0727361421595) виниловая пластинка
Berserker – дебютный альбом группы Beast in Black, получивший очень положительный отклик во всем мире. Альбом занял седьмое место в финских чартах. Кроме того, Berserker также попал в чарты Германии, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Франции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитJimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) винилова...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитBilly Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитRun-DMC, Raising Hell (0889854381417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитRun-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитWu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (019...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитMiles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) винилова...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитAC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитBring Me The Horizon, Post Human: Survival Horror (0194398046112...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитFoals, Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 (0190295394653) ...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитJourney, Escape (0194399216316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитBritney Spears - ...Baby One More Time (Coloured) (0196587791216...
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361421595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beast In Black
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beast In Black, Blind And Frozen, Blood Of A Lion, Born Again, Zodd The Immortal, The Fifth Angel, Crazy, Mad, Insane, Hell For All Eternity, Eternal Fire, Go To Hell
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Berserker – дебютный альбом группы Beast in Black, получивший очень положительный отклик во всем мире. Альбом занял седьмое место в финских чартах. Кроме того, Berserker также попал в чарты Германии, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Франции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Beast In Black - Berserker (0727361421595) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Beast In Black - Berserker (0727361421595) виниловая пластинка