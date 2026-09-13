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Осветитель MOLUS X100RGB COB Light купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель MOLUS X100RGB COB Light

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100, Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens, Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Плечевой ремень, Сумка для хранения и переноски, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
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  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 10
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 11
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 12
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 13
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  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 16
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  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 19
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 20
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 21
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 22
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 23
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 24
  • Осветитель MOLUS X100RGB COB Light - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710468
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100, Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens, Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Плечевой ремень, Сумка для хранения и переноски, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
1.55

Описание товара Осветитель MOLUS X100RGB COB Light

MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель MOLUS X100RGB COB Light




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100, Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens, Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Плечевой ремень, Сумка для хранения и переноски, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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