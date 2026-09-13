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Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5

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Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 2
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Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 4
Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 5
Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 6
Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 7
Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 8
Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 5
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 6
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 7
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 8
  • Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710424
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х6
Вес, г.
610

Описание товара Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5

Аккумуляторная отвертка DCA ADPL04-5 создана с учетом максимального комфорта пользователя при проведении сборочно-разборочных работ. Ее компактные размеры позволяют вам легко маневрировать в ограниченных пространствах и обеспечивают удобное хранение даже в небольших ящиках.



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная DCA ADPL04-5




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная отвертка DCA ADPL04-5 создана с учетом максимального комфорта пользователя при проведении сборочно-разборочных работ. Ее компактные размеры позволяют вам легко маневрировать в ограниченных пространствах и обеспечивают удобное хранение даже в небольших ящиках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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